Francoforte: movimento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Sottotono Ionos
, che passa di mano con un calo del 3,66%.
Il trend di Ionos
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Ionos
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,32 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)