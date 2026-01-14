Milano 14:05
Francoforte: movimento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Sottotono Ionos, che passa di mano con un calo del 3,66%.

Il trend di Ionos mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Ionos è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,32 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
