A Francoforte corre Ionos

(Teleborsa) - Brilla Ionos, che passa di mano con un aumento del 6,10%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ionos. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,05 Euro. Primo supporto visto a 28,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,9.

