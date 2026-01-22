A Francoforte corre Ionos

(Teleborsa) - Brilla Ionos
, che passa di mano con un aumento del 6,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ionos
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,05 Euro. Primo supporto visto a 28,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)