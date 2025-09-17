Milano 10:51
42.344 -0,38%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:51
9.212 +0,18%
Francoforte 10:51
23.416 +0,37%

Londra: giornata depressa per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione del 3,75% sui valori precedenti.
