Milano 11:53
45.668 -0,11%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:53
10.125 0,00%
Francoforte 11:53
25.327 +0,26%

Londra: ingrana la marcia Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: ingrana la marcia Fresnillo
Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,68%.
Condividi
```