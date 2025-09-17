Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:21
24.154 -0,50%
Dow Jones 18:21
46.019 +0,57%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

New York: scambi negativi per Broadcom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense, che presenta una flessione del 3,74%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Broadcom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a +1,34% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Broadcom. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 355,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 341,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 337,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
