New York: scambi negativi per Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense
, che presenta una flessione del 3,74%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Broadcom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a +1,34% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Broadcom
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 355,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 341,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 337,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)