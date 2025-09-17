New York: scambi negativi per Uber Technologies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che presenta una flessione del 3,78% sui valori precedenti.
L'andamento di Uber Technologies
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Uber Technologies
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 96,33 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 99,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)