Milano 10:01
42.069 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:01
9.230 +0,24%
Francoforte 10:01
23.601 +1,04%

Analisi Tecnica: indice DAX del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,13%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23.209,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.628,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.059,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
