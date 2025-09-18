Milano
17:35
42.308
+0,84%
Nasdaq
19:53
24.491
+1,10%
Dow Jones
19:53
46.194
+0,38%
Londra
17:35
9.228
+0,21%
Francoforte
17:35
23.675
+1,35%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 20.09
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8696 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8696 sterline alle 19:30
In breve
,
Finanza
18 settembre 2025 - 19.30
Euro a 0,8696 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,28%
