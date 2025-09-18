Milano 15:21
42.041 +0,20%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:21
9.219 +0,11%
Francoforte 15:21
23.576 +0,93%

Francoforte: amplia l'ascesa Delivery Hero

Francoforte: amplia l'ascesa Delivery Hero
Rialzo per Delivery Hero, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,93%.
