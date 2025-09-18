Milano 10:06
Francoforte: Krones scende verso 119,5 Euro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che presenta un pessimo -4,73%.

La tendenza ad una settimana di Krones è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Krones mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 119,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 122,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 118,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
