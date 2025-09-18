Francoforte: Krones scende verso 119,5 Euro

(Teleborsa) - A picco il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, che presenta un pessimo -4,73%.
La tendenza ad una settimana di Krones
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Krones
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 119,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 122,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 118,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)