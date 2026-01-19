Milano 17:35
Francoforte: calo per Krones

(Teleborsa) - Ribasso per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che presenta una flessione del 2,66%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Krones rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Krones è in rafforzamento con area di resistenza vista a 139 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 138,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 139,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
