Francoforte: calo per Krones

(Teleborsa) - Ribasso per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, che presenta una flessione del 2,66%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Krones
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Krones
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 139 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 138,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 139,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)