Francoforte: andamento rialzista per Krones

(Teleborsa) - Bene il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, con un rialzo del 3,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Krones, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Krones suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 137,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 140,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 135,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
