Francoforte: andamento rialzista per Krones

(Teleborsa) - Bene il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, con un rialzo del 3,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Krones
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Krones
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 137,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 140,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 135,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)