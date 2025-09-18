New York: sell-off per ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 5,05% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 148 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)