Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:44
24.517 +1,21%
Dow Jones 17:44
46.165 +0,32%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: sell-off per ARM Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una perdita secca del 5,05% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di ARM Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 148 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
