Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Dow Jones in buon rialzo con acquisti sui titoli ciclici, giù il Nasdaq

Commento, Finanza
Dow Jones in buon rialzo con acquisti sui titoli ciclici, giù il Nasdaq
(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione con un andamento misto, con il Dow Jones che avanza a 48.704 punti (+1,34%); sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.901 punti (+0,21%). Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,35%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,01%).

Gli investitori si sono riversati su titoli ciclici, più sensibili all'economia, realizzando profitti su titoli orientati alla crescita legati al settore dell'intelligenza artificiale. La mossa arriva dopo che mercoledì la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse per la terza volta quest'anno.

Materiali (+2,23%), finanziario (+1,84%) e beni industriali (+1,06%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-1,01%), informatica (-0,55%) e energia (-0,42%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Visa (+6,11%), Nike (+2,96%), United Health (+2,55%) e American Express (+2,48%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca Cola, che ha chiuso a -1,57%. Sotto pressione Nvidia, che accusa un calo dell'1,55%. Deludente Cisco Systems, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Salesforce, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Constellation Energy (+4,57%), Marriott International (+3,31%), Regeneron Pharmaceuticals (+2,84%) e Linde (+2,70%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Trade Desk, che ha chiuso a -5,61%. Crolla ARM Holdings, con una flessione del 3,80%. Scivola Marvell Technology, con un netto svantaggio del 3,29%. In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso del 3,11%.
Condividi
```