Dow Jones in buon rialzo con acquisti sui titoli ciclici, giù il Nasdaq

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 48.704 punti (+1,34%); sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.901 punti (+0,21%). Poco sotto la parità il(-0,35%); sui livelli della vigilia l'(-0,01%).Gli, più sensibili all'economia, realizzando profitti su titoli orientati alla crescita legati al settore dell'intelligenza artificiale. La mossa arriva dopo che mercoledì la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse per la terza volta quest'anno.(+2,23%),(+1,84%) e(+1,06%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei(-1,01%),(-0,55%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,11%),(+2,96%),(+2,55%) e(+2,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,57%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Tra i(+4,57%),(+3,31%),(+2,84%) e(+2,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,61%. Crolla, con una flessione del 3,80%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,29%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,11%.