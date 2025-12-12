Dow Jones in buon rialzo con acquisti sui titoli ciclici, giù il Nasdaq

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione con un andamento misto
, con il Dow Jones
che avanza a 48.704 punti (+1,34%); sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.901 punti (+0,21%). Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,35%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,01%).
Gli investitori si sono riversati su titoli ciclici
, più sensibili all'economia, realizzando profitti su titoli orientati alla crescita legati al settore dell'intelligenza artificiale. La mossa arriva dopo che mercoledì la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse per la terza volta quest'anno. Materiali
(+2,23%), finanziario
(+1,84%) e beni industriali
(+1,06%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni
(-1,01%), informatica
(-0,55%) e energia
(-0,42%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Visa
(+6,11%), Nike
(+2,96%), United Health
(+2,55%) e American Express
(+2,48%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca Cola
, che ha chiuso a -1,57%. Sotto pressione Nvidia
, che accusa un calo dell'1,55%. Deludente Cisco Systems
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Salesforce
, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Constellation Energy
(+4,57%), Marriott International
(+3,31%), Regeneron Pharmaceuticals
(+2,84%) e Linde
(+2,70%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Trade Desk
, che ha chiuso a -5,61%. Crolla ARM Holdings
, con una flessione del 3,80%. Scivola Marvell Technology
, con un netto svantaggio del 3,29%. In rosso Intel
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,11%.