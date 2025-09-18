Milano 10:10
42.095 +0,33%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:10
9.230 +0,24%
Francoforte 10:10
23.589 +0,99%

PALLADIUM del 17/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Affonda sul mercato il metallo prezioso, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,87%.

Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.189,5 con primo supporto visto a 1.141,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.125,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```