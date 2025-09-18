Milano 12:49
42.305 +0,83%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:49
9.223 +0,16%
Francoforte 12:49
23.638 +1,19%

Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Seduta positiva per il re del cachemire, che avanza bene del 3,25%.
Condividi
```