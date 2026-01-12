Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:26
25.829 +0,24%
Dow Jones 20:26
49.508 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS

Seduta positiva per l'istituto di Rocca Salimbeni, che avanza bene del 2,10%.
