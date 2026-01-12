Milano
17:35
45.732
+0,03%
Nasdaq
20:26
25.829
+0,24%
Dow Jones
20:26
49.508
+0,01%
Londra
17:35
10.141
+0,16%
Francoforte
17:35
25.405
+0,57%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 20.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
Migliori e peggiori
,
In breve
12 gennaio 2026 - 12.30
Seduta positiva per l'
istituto di Rocca Salimbeni
, che avanza bene del 2,10%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS
Piazza Affari: risultato positivo per Banca MPS
Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
Titoli e Indici
Banca Monte Paschi Siena
+2,16%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS
Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
Piazza Affari: positiva la giornata per Banca MPS
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto