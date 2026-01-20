Brunello Cucinelli, Fidelity ha una quota potenziale del 6,52%

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -(Fidelity) ha unain, casa di moda quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 5 gennaio 2026.In particolare, il 6,347% sono(quota classificata come Indiretta gestione non discrezionale del risparmio), mentre lo 0,173% è uncon possibilità di risoluzione da entrambe le parti mediante preavviso. Salvo diversamente concordato, la data di risoluzione non potrà essere antecedente alla data di regolamento standard applicabile a tali titoli nel mercato principale.