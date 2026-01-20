Brunello Cucinelli, Fidelity ha una quota potenziale del 6,52%

(Teleborsa) - FMR LLC
(Fidelity) ha una partecipazione potenziale pari al 6,520%
in Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 5 gennaio 2026.
In particolare, il 6,347% sono diritti di voto riferibili ad azioni
(quota classificata come Indiretta gestione non discrezionale del risparmio), mentre lo 0,173% è un contratto di prestito titoli
con possibilità di risoluzione da entrambe le parti mediante preavviso. Salvo diversamente concordato, la data di risoluzione non potrà essere antecedente alla data di regolamento standard applicabile a tali titoli nel mercato principale.(Foto: © TEA / 123RF)