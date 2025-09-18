Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il re del cachemire
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Brunello Cucinelli
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 106,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 111.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)