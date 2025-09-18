Milano 12:49
42.305 +0,83%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:49
9.223 +0,16%
Francoforte 12:49
23.638 +1,19%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Tamburi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Tamburi
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che lievita del 2,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tamburi rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tamburi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tamburi evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,573 Euro. Primo supporto a 8,353. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,207.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```