Piazza Affari: andamento sostenuto per Tamburi

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che lievita del 2,29%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tamburi
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tamburi
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tamburi
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,573 Euro. Primo supporto a 8,353. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,207.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)