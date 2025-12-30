Milano 12:47
44.883 +1,01%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:48
9.911 +0,45%
Francoforte 12:48
24.468 +0,48%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Comer Industries

Rialzo marcato per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
