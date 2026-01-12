Milano 11:56
45.649 -0,15%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:56
10.123 -0,02%
Francoforte 11:56
25.316 +0,22%

Piazza Affari: andamento negativo per Danieli

Composto ribasso per la multinazionale friulana, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
