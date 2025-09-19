Milano 10:55
42.587 +0,66%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:55
9.225 -0,04%
Francoforte 10:55
23.704 +0,12%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Construction & Materials

In rialzo il comparto costruzioni europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 779,91 punti.
