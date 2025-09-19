Francoforte: andamento negativo per Stroeer

Stroeer

Germany MDAX

Stroeer

Germany MDAX

Stroeer

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,05%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37,3 Euro. Prima resistenza a 39,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)