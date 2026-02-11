Francoforte: andamento negativo per Stroeer

(Teleborsa) - Retrocede Stroeer
, con un ribasso del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Stroeer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,68%, rispetto a +0,53% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Stroeer
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)