Milano 13:15
46.450 -0,75%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:15
10.434 +0,77%
Francoforte 13:15
24.965 -0,09%

Francoforte: andamento negativo per Stroeer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede Stroeer, con un ribasso del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Stroeer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,68%, rispetto a +0,53% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Stroeer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
