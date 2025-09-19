GOLD del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Contenuto ribasso per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,43%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3.675,1. Primo supporto visto a 3.628,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3.612,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)