Milano 10:56
42.585 +0,66%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:56
9.226 -0,02%
Francoforte 10:56
23.715 +0,17%

GOLD del 18/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Contenuto ribasso per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,43%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3.675,1. Primo supporto visto a 3.628,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3.612,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
