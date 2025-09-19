Milano 10:58
42.590 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:58
9.226 -0,02%
Francoforte 10:57
23.718 +0,18%

Londra: andamento sostenuto per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Fresnillo
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.
Condividi
```