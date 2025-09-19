Milano 14:10
42.361 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:10
9.229 +0,01%
Francoforte 14:10
23.656 -0,08%

Londra: giornata depressa per WPP

(Teleborsa) - Sottotono la holding che fornisce servizi di comunicazione, che passa di mano con un calo del 2,37%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di WPP evidenzia un declino dei corsi verso area 3,685 sterline con prima area di resistenza vista a 3,766. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,657.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
