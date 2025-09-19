Londra: giornata depressa per WPP

(Teleborsa) - Sottotono la holding che fornisce servizi di comunicazione
, che passa di mano con un calo del 2,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di WPP
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,685 sterline con prima area di resistenza vista a 3,766. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,657.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)