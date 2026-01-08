Milano 14:02
45.440 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:02
10.018 -0,30%
Francoforte 14:01
25.036 -0,34%

Londra: giornata depressa per Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Croda International
Composto ribasso per la società chimica inglese, in flessione del 2,93% sui valori precedenti.
Condividi
```