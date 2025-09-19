Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 22:00
24.626 +0,70%
Dow Jones 22:02
46.315 +0,37%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: scambi al rialzo per Kenvue

New York: scambi al rialzo per Kenvue
(Teleborsa) - Avanza l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.

L'andamento di Kenvue nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,19 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,74. Il peggioramento di Kenvue è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
