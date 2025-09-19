New York: scambi al rialzo per Kenvue

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona
, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
L'andamento di Kenvue
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,19 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,74. Il peggioramento di Kenvue
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)