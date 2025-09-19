Milano 14:11
Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics

Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il microchip-maker italo-francese, che mostra un decremento dell'1,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,59. L'equilibrata forza rialzista di STMicroelectronics è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
