Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics
Composto ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, in flessione del 3,13% sui valori precedenti.
Condividi
```