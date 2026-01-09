Milano 13:44
45.690 +0,04%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:44
10.098 +0,53%
Francoforte 13:44
25.229 +0,40%

Parigi: movimento negativo per Bouygues

Rosso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che sta segnando un calo del 2,27%.
