Milano 17:07
42.350 +0,10%
Nasdaq 17:07
24.504 +0,20%
Dow Jones 17:07
46.170 +0,06%
Londra 17:07
9.226 -0,03%
Francoforte 17:07
23.640 -0,14%

Petrolio a 63,24 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,24 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 63,24 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```