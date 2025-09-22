Milano 13:01
42.243 -0,16%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:01
9.222 +0,06%
Francoforte 13:00
23.484 -0,66%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.545,1 punti

In breve, Finanza
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.545,1 in apertura.
