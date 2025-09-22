Milano 13:06
Francoforte: performance negativa per BMW

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di auto di Monaco, con un ribasso del 2,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di BMW rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario della casa d'auto bavarese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 80,75 Euro. Prima resistenza a 82,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 80,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
