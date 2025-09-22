Francoforte: performance negativa per BMW

produttore di auto di Monaco

DAX

BMW

indice della Borsa di Francoforte

casa d'auto bavarese

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,38%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 80,75 Euro. Prima resistenza a 82,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 80,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)