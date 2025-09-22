Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:05
24.763 +0,56%
Dow Jones 21:05
46.408 +0,20%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: Kenvue in forte calo

Ribasso per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che tratta in perdita del 4,25% sui valori precedenti.
