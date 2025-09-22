Milano 13:10
42.218 -0,22%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:10
9.221 +0,04%
Francoforte 13:10
23.475 -0,70%

PALLADIUM del 21/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 21/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Discesa moderata per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 21 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.170,2. Primo supporto visto a 1.142,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.132,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
