Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:08
24.770 +0,58%
Dow Jones 21:08
46.400 +0,18%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Petrolio a 62,33 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,33 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 62,33 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```