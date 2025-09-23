Milano 9:26
42.320 -0,24%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:26
9.247 +0,22%
23.629 +0,43%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,96%

Hang Seng a 26.090,11 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -0,96% a quota 26.090,11 all'apertura pomeridiana.
