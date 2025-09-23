Milano 9:27
42.340 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:27
9.250 +0,26%
23.644 +0,50%

Cambi: euro a 0,873 sterline alle 08:30

Euro a 0,873 sulla sterlina inglese alle 08:30.
