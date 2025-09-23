Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:23
24.700 -0,24%
Dow Jones 18:23
46.412 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Performance positiva per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```