Francoforte: brillante l'andamento di Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion
, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Kion
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,13 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 59,28. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 60,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)