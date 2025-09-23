GOLD del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Vigoroso rialzo per il metallo giallo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,67%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3.780,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3.678,4. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3.882,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)