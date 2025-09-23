Milano 14:20
Londra: andamento rialzista per Howdens

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di cucine componibili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Howdens ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,75 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,96, mentre il primo supporto è stimato a 8,54.

