Londra: andamento rialzista per Howdens

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di cucine componibili
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Howdens
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,75 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,96, mentre il primo supporto è stimato a 8,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)