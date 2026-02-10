Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:35
25.277 +0,03%
Dow Jones 18:35
50.371 +0,47%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Londra: andamento negativo per Hiscox

Si muove verso il basso l'assicuratore con sede nelle Bermuda, con una flessione del 2,99%.
