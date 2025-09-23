Londra: scambi in positivo per easyJet

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia aerea low cost inglese
, che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di easyJet
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,508 sterline. Prima resistenza a 4,615. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,444.
