Milano 14:21
42.581 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:21
9.242 +0,16%
Francoforte 14:21
23.621 +0,40%

Londra: scambi in positivo per easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia aerea low cost inglese, che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di easyJet si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,508 sterline. Prima resistenza a 4,615. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,444.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
