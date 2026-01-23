Milano 14:14
44.779 -0,69%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:14
10.165 +0,15%
Francoforte 14:14
24.884 +0,11%

Londra: scambi negativi per easyJet
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea low cost inglese, che presenta una flessione del 2,88%.

Il movimento di easyJet, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,766 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,921. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 5,076.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
