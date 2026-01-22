Milano 13:16
Londra: nuovo spunto rialzista per easyJet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia aerea low cost inglese, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di easyJet ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,98 sterline. Supporto a 4,902. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,058.

