Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 22:00
24.580 -0,73%
Dow Jones 22:00
46.293 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: andamento rialzista per Kenvue

New York: andamento rialzista per Kenvue
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, in guadagno del 2,92% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Kenvue è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Kenvue, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,22 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,95 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,97.

